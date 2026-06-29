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Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana abre semana com 22 vagas

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h

Anibal Placêncio

Publicado em 29/06/2026 às 07:54

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Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta segunda-feira (29), 23 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As vagas contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões.

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente de lojas (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (5), carregador e descarregador de caminhões (3), empacotador de carvão (1), garçom (1) e vendedor porta a porta (1).

Já para as vagas regionais, estão disponíveis postos para campeiro na pecuária (2), eletricista de instalações industriais (1), forneiro/fundição (3), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1) e mecânico de manutenção de máquina industrial (1).

De acordo com a Casa do Trabalhador, no contato por telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é preciso comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e realizar a verificação do perfil conforme os requisitos da vaga.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO)

02 Atendente de lojas

01 Auxiliar administrativo

05 Auxiliar de linha de produção

03 Carregador e descarregador de caminhões

01 Empacotador de carvão

01 Garçom

01 Vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

02 Campeiro - na pecuária

01 Eletricista de instalações industriais

03 Forneiro (fundição)

01 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral

01 Mecânico de manutenção de máquina industrial

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