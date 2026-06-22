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Casa do Trabalhador de Aquidauana abre semana com 25 vagas de emprego

Com opções para níveis fundamental, técnico e superior, as oportunidades contemplam funções locais e na área rural; interessados devem comparecer ao posto de atendimento pessoalmente.

O Pantaneiro

Publicado em 22/06/2026 às 09:47

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Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana inicia a semana com 25 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (22). As oportunidades atendem a diversos perfis profissionais, divididas entre cargos urbanos locais (Aquidauana e Anastácio) e vagas regionais, incluindo o setor rural e industrial.

Confira a lista completa de vagas disponíveis nesta segunda-feira:

Vagas Locais (Aquidauana / Anastácio)

  • Auxiliar de linha de produção: 05 vagas

  • Carregador e descarregador de caminhões: 03 vagas

  • Atendente de lojas: 02 vagas

  • Dentista: 01 vaga

  • Empacotador de carvão: 01 vaga

  • Garçom: 01 vaga

  • Técnico de suporte ao usuário de TI: 01 vaga

  • Vendedor porta a porta: 01 vaga

Vagas Regionais (Rural / Outras Cidades)

  • Campeiro (Pecuária): 03 vagas

  • Forneiro (Fundição): 03 vagas

  • Cozinheiro de restaurante: 01 vaga

  • Eletricista de instalações industriais: 01 vaga

  • Empregada doméstica (Serviços gerais): 01 vaga

  • Mecânico de manutenção de máquina industrial: 01 vaga

Como se candidatar

Por telefone, a Casa do Trabalhador realiza apenas a triagem inicial, informando se a vaga de interesse do candidato ainda segue preenchida ou aberta. Para efetivamente concorrer ao cargo, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar se seu perfil é compatível com as exigências do empregador.

A coordenação do órgão ressalta que a lista de vagas é dinâmica e sofre alterações constantes, podendo ser suspensa a qualquer momento a pedido das empresas parceiras.

Serviço

  • Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto – Aquidauana/MS.

  • Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

  • Telefones para informações: (67) 3241-5652 ou (67) 3241-8867.

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