Casa do Trabalhador de Aquidauana abre semana com 25 vagas de emprego

Com opções para níveis fundamental, técnico e superior, as oportunidades contemplam funções locais e na área rural; interessados devem comparecer ao posto de atendimento pessoalmente.
Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador de Aquidauana inicia a semana com 25 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (22). As oportunidades atendem a diversos perfis profissionais, divididas entre cargos urbanos locais (Aquidauana e Anastácio) e vagas regionais, incluindo o setor rural e industrial.
Confira a lista completa de vagas disponíveis nesta segunda-feira:
Auxiliar de linha de produção: 05 vagas
Carregador e descarregador de caminhões: 03 vagas
Atendente de lojas: 02 vagas
Dentista: 01 vaga
Empacotador de carvão: 01 vaga
Garçom: 01 vaga
Técnico de suporte ao usuário de TI: 01 vaga
Vendedor porta a porta: 01 vaga
Campeiro (Pecuária): 03 vagas
Forneiro (Fundição): 03 vagas
Cozinheiro de restaurante: 01 vaga
Eletricista de instalações industriais: 01 vaga
Empregada doméstica (Serviços gerais): 01 vaga
Mecânico de manutenção de máquina industrial: 01 vaga
Por telefone, a Casa do Trabalhador realiza apenas a triagem inicial, informando se a vaga de interesse do candidato ainda segue preenchida ou aberta. Para efetivamente concorrer ao cargo, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar se seu perfil é compatível com as exigências do empregador.
A coordenação do órgão ressalta que a lista de vagas é dinâmica e sofre alterações constantes, podendo ser suspensa a qualquer momento a pedido das empresas parceiras.
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto – Aquidauana/MS.
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.
Telefones para informações: (67) 3241-5652 ou (67) 3241-8867.
Bairro Santa Terezinha
Suspeitos se negaram a quitar os itens consumidos e dispararam diversas ofensas no estabelecimento
SORTE
Dezenas sorteadas são: 16 19 -22 24 46 -58
TRANSITO
Durante o Maio Amarelo, a equipe da Coordenadoria promoveu diversas ações voltadas à conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS