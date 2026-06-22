Casa do Trabalhador de Aquidauana abre semana com 25 vagas de emprego

Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana inicia a semana com 25 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (22). As oportunidades atendem a diversos perfis profissionais, divididas entre cargos urbanos locais (Aquidauana e Anastácio) e vagas regionais, incluindo o setor rural e industrial.

Confira a lista completa de vagas disponíveis nesta segunda-feira:

Vagas Locais (Aquidauana / Anastácio)

Auxiliar de linha de produção: 05 vagas

Carregador e descarregador de caminhões: 03 vagas

Atendente de lojas: 02 vagas

Dentista: 01 vaga

Empacotador de carvão: 01 vaga

Garçom: 01 vaga

Técnico de suporte ao usuário de TI: 01 vaga

Vendedor porta a porta: 01 vaga

Vagas Regionais (Rural / Outras Cidades)

Campeiro (Pecuária): 03 vagas

Forneiro (Fundição): 03 vagas

Cozinheiro de restaurante: 01 vaga

Eletricista de instalações industriais: 01 vaga

Empregada doméstica (Serviços gerais): 01 vaga

Mecânico de manutenção de máquina industrial: 01 vaga

Como se candidatar

Por telefone, a Casa do Trabalhador realiza apenas a triagem inicial, informando se a vaga de interesse do candidato ainda segue preenchida ou aberta. Para efetivamente concorrer ao cargo, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar se seu perfil é compatível com as exigências do empregador.

A coordenação do órgão ressalta que a lista de vagas é dinâmica e sofre alterações constantes, podendo ser suspensa a qualquer momento a pedido das empresas parceiras.

Serviço