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Casa do Trabalhador de Aquidauana abre semana com 34 vagas de emprego

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h

O Pantaneiro

Publicado em 06/07/2026 às 08:00

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta segunda-feira (06), 34 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões.

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente de lojas (02), auxiliar de linha de produção (05), carregador e descarregador de caminhões (03), empacotador de carvão (01), estoquista (01) e garçom (01).

Já para as vagas regionais, estão disponíveis postos para almoxarife (01), auxiliar de linha de produção (10), campeiro na pecuária (02), eletricista de instalações industriais (01), forneiro/fundição (03), mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (01), mecânico de manutenção de máquinas industriais (01), trabalhador de pecuária polivalente (01) e tratorista na agropecuária (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a vaga.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

02 atendente de lojas

05 auxiliar de linha de produção

03 carregador e descarregador de caminhões

01 empacotador de carvão

01 estoquista

01 garçom

Vagas regionais (rural/outras cidades)

01 almoxarife

10 auxiliar de linha de produção

02 campeiro - na pecuária

01 eletricista de instalações industriais

03 forneiro/fundição

01 mecânico de manutenção de máquinas agrícolas

01 mecânico de manutenção de máquinas industriais

01 trabalhador de pecuária polivalente

01 tratorista na agropecuária

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