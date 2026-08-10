Casa do Trabalhador abre semana com 42 vagas de emprego

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades da região
A Casa do Trabalhador de Aquidauana inicia a semana com 42 vagas de emprego disponíveis, distribuídas entre oportunidades locais, regionais e para PCD (pessoas com deficiência).
Nas vagas locais desta segunda-feira (10), há oportunidades para atendente balconista (02), atendente do setor de frios e laticínios (03), auxiliar de linha de produção (05), carregador e descarregador de caminhões (08), fiscal de balanças (01), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), motorista de caminhão-pipa (01), motoentregador (01), pedreiro (03), supervisor de alto-forno (01) e técnico de segurança do trabalho (02).
Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), há uma vaga para repositor em supermercado.
Já nas vagas regionais, estão disponíveis postos para alimentador de linha de produção (10), campeiro na pecuária (02) e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01).
De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.
As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.
- 02 atendentes balconistas;
- 03 atendentes do setor de frios e laticínios;
- 05 auxiliares de linha de produção;
- 08 carregadores e descarregadores de caminhões;
- 01 fiscal de balanças;
- 01 mecânico de manutenção de máquina industrial;
- 01 motorista de caminhão-pipa;
- 01 motoentregador;
- 03 pedreiros;
- 01 supervisor de alto-forno;
- 02 técnicos de segurança do trabalho.
- 01 repositor em supermercado.
- 10 alimentadores de linha de produção;
- 02 campeiros na pecuária;
- 01 oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.
DESPEDIDA
Durante grande parte de sua vida, morou na região das proximidades do antigo Clube dos Médicos de Aquidauana, onde era conhecida por moradores e pessoas que acompanharam sua trajetória.
POLICIAL
Durante a ação, foram apreendidas três armas de fogo, munições e aproximadamente 30 quilos de carne bovina.
Programação definida
Campanha pelos 20 anos da Lei Maria da Penha será lançada na próxima quarta-feira; programação inclui palestra, apresentação artística e caminhada
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS