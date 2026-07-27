Casa do Trabalhador de Aquidauana abre semana com 27 vagas de emprego

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades da região
A Casa do Trabalhador de Aquidauana inicia a semana com 27 vagas de emprego disponíveis, distribuídas entre oportunidades locais, regionais e para PCD (pessoas com deficiência).
Nas vagas locais desta segunda-feira (27), há oportunidades para auxiliar de linha de produção (05), atendente do setor de frios e laticínios (03), atendente do setor de hortifrutigranjeiros (03), repositor em supermercados (03), garçom (01) e técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação (01).
Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), há uma vaga para repositor em supermercado.
Já nas vagas regionais, estão disponíveis postos para auxiliar de cozinha (02), campeiro na pecuária (02), cozinheiro geral (01), forneiro/fundição (03), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01) e trabalhador de pecuária polivalente (01).
De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.
As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
03 atendentes do setor de frios e laticínios
03 atendentes do setor de hortifrutigranjeiros
05 auxiliares de linha de produção
01 garçom
03 repositores - em supermercados
01 técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação
Vagas PCD:
01 repositor - em supermercados
Vagas regionais (rural/outras cidades)
02 auxiliares de cozinha
02 campeiros - na pecuária
01 cozinheiro geral
03 forneiros (fundição)
01 oficial de serviços gerais na manutenção de edificações
01 trabalhador de pecuária polivalente
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