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Casa do Trabalhador de Aquidauana divulga vagas com 16 oportunidades para jovem aprendiz

Cadastro de reserva inclui vagas para atendente, auxiliar de limpeza, instalador de internet, serralheiro e repositor para PCD

Da redação

Publicado em 13/04/2026 às 08:01

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Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou um novo quadro de vagas de emprego disponíveis para os municípios de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades regionais para a zona rural e outras cidades. Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e concorrer às posições.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):

As oportunidades disponíveis para a região são:

- 02 Atendente balconista
- 01 Auxiliar de estoque
- 02 Auxiliar de limpeza
- 05 Auxiliar de linha de produção
- 02 Auxiliar de padeiro
- 01 Carregador e descarregador de caminhões
- 01 Empregada doméstica nos serviços gerais
- 01 Garçom
- 02 Instalador de internet/técnico
- 01 Serralheiro

Vagas para Jovem Aprendiz:

- 16 Auxiliar de linha de produção

Vagas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência)

- 03 Repositor de mercadorias

Vagas regionais (zona rural e outras cidades)

- 01 Alimentador de linha de produção
- 01 Almoxarife
- 02 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
- 01 Motorista de caminhão
- 01 Operador de máquina

Como se candidatar:

A Casa do Trabalhador informa que o contato por telefone serve apenas para verificar se a vaga de interesse ainda está disponível. Caso o trabalhador tenha interesse na oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para fazer a atualização do cadastro. No local, será feita a verificação do perfil do candidato em relação à vaga desejada.

A orientação é que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. Por isso, os interessados devem buscar o atendimento o quanto antes.

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