29 de Dezembro de 2025 • 17:54

Fim de ano

Casa do Trabalhador de Aquidauana encerra atendimentos de 2025 no dia 30

Durante o período de recesso, não haverá expediente para serviços como intermediação de mão de obra, cadastramento de currículos, emissão de carteiras de trabalho e seguro-desemprego

Da redação

Publicado em 29/12/2025 às 15:31

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas / O Pantaneiro/Arquivo

A Casa do Trabalhador de Aquidauana, unidade vinculada ao Sistema Nacional de Emprego (SINE), realizará seu último dia de atendimento do ano de 2025 na terça-feira, 30 de dezembro. O funcionamento seguirá o horário especial estabelecido para o período de recesso, das 7h às 11h.

Localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto, a unidade ficará fechada para atendimento ao público a partir da quarta-feira, 31 de dezembro. Os serviços serão retomados em sua normalidade no dia12 de janeiro de 2026.

Durante o período de recesso, não haverá expediente para serviços como intermediação de mão de obra, cadastramento de currículos, emissão de carteiras de trabalho e seguro-desemprego. A Casa do Trabalhador é um importante canal de acesso a oportunidades de emprego e direitos trabalhistas para a população de Aquidauana e região.

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

