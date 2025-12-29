Casa do Trabalhador de Aquidauana encerra atendimentos de 2025 no dia 30

Durante o período de recesso, não haverá expediente para serviços como intermediação de mão de obra, cadastramento de currículos, emissão de carteiras de trabalho e seguro-desemprego
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas / O Pantaneiro/Arquivo
A Casa do Trabalhador de Aquidauana, unidade vinculada ao Sistema Nacional de Emprego (SINE), realizará seu último dia de atendimento do ano de 2025 na terça-feira, 30 de dezembro. O funcionamento seguirá o horário especial estabelecido para o período de recesso, das 7h às 11h.
Localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto, a unidade ficará fechada para atendimento ao público a partir da quarta-feira, 31 de dezembro. Os serviços serão retomados em sua normalidade no dia12 de janeiro de 2026.
A Casa do Trabalhador é um importante canal de acesso a oportunidades de emprego e direitos trabalhistas para a população de Aquidauana e região.
