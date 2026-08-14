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Casa do Trabalhador de Aquidauana fecha semana com 33 vagas de emprego

Oportunidades contemplam vagas locais, regionais e para pessoas com deficiência; atendimento ocorre das 07h às 13h

Redação O Pantaneiro

Publicado em 14/08/2026 às 07:58

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta sexta-feira (14), 33 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio, outras cidades da região e também são destinados a candidatos PCD (pessoas com deficiência).

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente balconista (02), carregador e descarregador de caminhões (08), empregado doméstico nos serviços gerais (01), fiscal de balanças (01), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), motorista de caminhão-pipa (01), operador de caixa (03), pedreiro (03), repositor em supermercados (01), supervisor de alto-forno (01) e técnico de segurança do trabalho (02).

Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), está disponível uma vaga para repositor em supermercado.

Já nas vagas regionais, há oportunidades para aplicador de inseticida (01), campeiro na pecuária (02), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01), operador de máquinas agrícolas (03) e mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para participar de qualquer processo seletivo, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

  • 02 atendentes balconistas;
  • 08 carregadores e descarregadores de caminhões;
  • 01 empregado doméstico nos serviços gerais;
  • 01 fiscal de balanças;
  • 01 mecânico de manutenção de máquina industrial;
  • 01 motorista de caminhão-pipa;
  • 03 operadores de caixa;
  • 03 pedreiros;
  • 01 repositor em supermercados;
  • 01 supervisor de alto-forno;
  • 02 técnicos de segurança do trabalho.

Vaga PCD

  • 01 repositor em supermercado.

Vagas regionais (rural/outras cidades)

  • 01 aplicador de inseticida;
  • 02 campeiros na pecuária;
  • 01 oficial de serviços gerais na manutenção de edificações;
  • 03 operadores de máquinas agrícolas;
  • 01 mecânico de manutenção de máquinas agrícolas

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