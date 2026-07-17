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Casa do Trabalhador de Aquidauana fecha semana com 42 vagas de emprego

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades da região

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/07/2026 às 09:12

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta sexta-feira (17), 42 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões.

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente balconista (01), atendente do setor de frios e laticínios (03), atendente do setor de hortifrutigranjeiros (03), auxiliar de linha de produção (05), carregador e descarregador de caminhões (03), estoquista (01), garçom (01) e repositor em supermercados (03).

Já para as vagas regionais, estão disponíveis postos para alimentador de linha de produção (10), auxiliar de cozinha (02), campeiro na pecuária (02), eletricista de instalações industriais (01), forneiro/fundição (03), mecânico de manutenção de máquinas em geral (01), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01) e trabalhador de pecuária polivalente (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a vaga.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

01 atendente balconista

03 atendente do setor de frios e laticínios

03 atendente do setor de hortifrutigranjeiros

05 auxiliar de linha de produção

03 carregador e descarregador de caminhões

01 estoquista

01 garçom

03 repositor em supermercados

Vagas regionais (rural/outras cidades)

10 alimentador de linha de produção

02 auxiliar de cozinha

02 campeiro na pecuária

01 eletricista de instalações industriais

03 forneiro (fundição)

01 mecânico de manutenção de máquinas em geral

01 mecânico de manutenção de máquina industrial

01 oficial de serviços gerais na manutenção de edificações

01 trabalhador de pecuária polivalente

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