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Mercado de Trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana abre semana com 40 vagas de emprego

Oportunidades contemplam vagas locais, regionais e também exclusivas para PCD (pessoas com deficiência)

Redação O Pantaneiro

Publicado em 20/07/2026 às 07:40

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta segunda-feira (20), 40 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio, outras cidades da região e também uma vaga destinada a PCD (pessoas com deficiência).

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente balconista (01), atendente do setor de frios e laticínios (03), atendente do setor de hortifrutigranjeiros (03), auxiliar de linha de produção (05), carregador e descarregador de caminhões (03), estoquista (01), garçom (01) e repositor em supermercados (03).

Para PCD (pessoas com deficiência), está disponível vaga para repositor em supermercados (01).

Já nas vagas regionais, há postos para alimentador de linha de produção (10), auxiliar de cozinha (02), campeiro na pecuária (02), forneiro/fundição (03), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01) e trabalhador de pecuária polivalente (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

01 atendente balconista
03 atendente do setor de frios e laticínios
03 atendente do setor de hortifrutigranjeiros
05 auxiliar de linha de produção
03 carregador e descarregador de caminhões
01 estoquista
01 garçom
03 repositor em supermercados

Vagas PCD

01 repositor em supermercados

Vagas regionais (rural/outras cidades)

10 alimentador de linha de produção
02 auxiliar de cozinha
02 campeiro - na pecuária
03 forneiro (fundição)
01 oficial de serviços gerais na manutenção de edificações
01 trabalhador de pecuária polivalente

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