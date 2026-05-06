Casa do Trabalhador de Aquidauana mantém vagas abertas para jovem aprendiz e PCD

Posto de atendimento funciona de segunda a sexta, das 7h às 13h, na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, Bairro Alto
Casa do Trabalhador de Aquidauana
A Casa do Trabalhador de Aquidauana segue com o quadro de vagas de emprego atualizado para esta semana, oferecendo oportunidades para trabalhadores de diferentes perfis. As posições abrangem funções locais (em Aquidauana e Anastácio), regionais (zona rural e outras cidades), além de vagas exclusivas para jovem aprendiz e pessoas com deficiência (PCD).
Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto de atendimento, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no Bairro Alto, para atualizar o cadastro e ter o perfil verificado em relação à vaga desejada. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
- 05 Auxiliar de linha de produção
- 01 Camareira de hotel
- 01 Carregador e descarregador de caminhões
- 01 Copeira
- 01 Desenvolvedor de internet (técnico)
- 01 Garçom
- 01 Vendedor porta a porta
- 16 Auxiliar de linha de produção
Vagas PCD (pessoas com deficiência)
- 03 Repositor de mercadorias
Vagas regionais (rural/outras cidades)
- 01 Almoxarife
- 10 Alimentador de linha de produção
- 03 Campeiro (na pecuária)
- 01 Cozinheiro geral
- 01 Fiscal florestal
- 02 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
- 03 Motorista de caminhão
- 03 Operador de máquinas agrícolas
Por telefone, a Casa do Trabalhador informa apenas se a vaga de interesse ainda está disponível. Para efetivar a candidatura, o trabalhador precisa comparecer presencialmente à unidade, portando documentos pessoais (RG, CPF e carteira de trabalho, quando possível), a fim de atualizar o cadastro e passar pela verificação de perfil.
A orientação do órgão é que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador. Por isso, recomenda-se agilidade no atendimento presencial.
Contato para informações: Casa do Trabalhador de Aquidauana – (67) 3241-5652. Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, 1895 – Bairro Alto, Aquidauana. Atendimento: Segunda a sexta, das 7h às 13h.
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