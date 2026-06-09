Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 19 vagas de emprego nesta terça-feira

Oportunidades locais incluem auxiliar de linha de produção, atendente de hortifrutigranjeiros, garçom e vendedor porta a porta
Casa do Trabalhador de Aquidauana
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta terça-feira, 9 de junho, a lista de vagas de emprego disponíveis para a região. O posto de atendimento está localizado na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto.
Para Aquidauana e Anastácio, as vagas locais são para atendente do setor de hortifrutigranjeiros, auxiliar de linha de produção, desenvolvedor de internet na função técnica, garçom e vendedor porta a porta. Ao todo, são nove vagas locais, com destaque para cinco oportunidades de auxiliar de linha de produção.
Para a zona rural e outras cidades da região, a Casa do Trabalhador oferece dez vagas regionais para auxiliar de cozinha, campeiro na pecuária, cozinheiro de restaurante e forneiro para fundição. As oportunidades estão distribuídas em três vagas para auxiliar de cozinha, três para campeiro, três para forneiro e uma para cozinheiro de restaurante.
A Casa do Trabalhador informa que as informações sobre as vagas são fornecidas por telefone, mas apenas para confirmar se a vaga de interesse do candidato ainda está disponível. Caso o trabalhador tenha interesse, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e permitir a verificação do perfil em relação à vaga desejada.
A unidade lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador.
Serviço: Casa do Trabalhador de Aquidauana eetá localizada na Rua Estevão Alves Correa, 1895 - Bairro Alto, Aquidauana. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, basta ligar para 3241-5652.
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