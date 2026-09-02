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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 21 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Redação O Pantaneiro

Publicado em 02/09/2026 às 07:35

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quarta-feira (02), 21 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades da região.

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente balconista (02), auxiliar de linha de produção (05), carregador e descarregador de caminhões (08), fiscal de balanças (01), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), supervisor de alto-forno (01) e vendedor(a) interno(a) (01).

Já nas vagas regionais, há oportunidades para campeiro na pecuária (02).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para participar de qualquer processo seletivo, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO)

-02 atendentes balconistas;

- 05 auxiliares de linha de produção;

- 08 carregadores e descarregadores de caminhões;

- 01 fiscal de balanças;

- 01 mecânico de manutenção de máquina industrial;

- 01 supervisor de alto-forno;

- 01 vendedor(a) interno(a).

VAGAS PCD:

- Não há nesta quarta-feira.

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

- 02 campeiros - na pecuária

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