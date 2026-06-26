Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas nesta sexta-feira

Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta sexta-feira (26), 22 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As vagas contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões.

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente de lojas (2), auxiliar de linha de produção (5), carregador e descarregador de caminhões (3), empacotador de carvão (1), garçom (1) e vendedor porta a porta (1).

Já para as vagas regionais, estão disponíveis postos para campeiro na pecuária (2), eletricista de instalações industriais (1), empregada doméstica nos serviços gerais (1), forneiro (fundição) (3), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1) e mecânico de manutenção de máquina industrial (1).

De acordo com a Casa do Trabalhador, no contato por telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é preciso comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e realizar a verificação do perfil conforme os requisitos da vaga.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

