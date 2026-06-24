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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio, zona rural e outras cidades da região

Anibal Placêncio

Publicado em 24/06/2026 às 07:32

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Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

Quem está em busca de uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho pode procurar a Casa do Trabalhador de Aquidauana, que disponibiliza, nesta quarta-feira (24), um total de 22 vagas em diferentes áreas de atuação.

As oportunidades estão divididas entre vagas locais, destinadas aos municípios de Aquidauana e Anastácio, e vagas regionais, voltadas para a zona rural e outras cidades da região. Entre os cargos oferecidos estão atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, carregador e descarregador de caminhões, garçom e vendedor porta a porta.

Nas vagas regionais, há oportunidades para campeiro na pecuária, eletricista de instalações industriais, empregada doméstica nos serviços gerais, forneiro de fundição e mecânicos de manutenção de máquinas.

De acordo com a Casa do Trabalhador, as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme a necessidade dos empregadores.

Vagas locais (Aquidauana e Anastácio)
- 02 vagas para atendente de lojas;
- 05 vagas para auxiliar de linha de produção;
- 03 vagas para carregador e descarregador de caminhões;
- 01 vaga para empacotador de carvão;
- 01 vaga para garçom;
- 01 vaga para vendedor porta a porta.


Vagas regionais (zona rural e outras cidades)
- 02 vagas para campeiro na pecuária;
- 01 vaga para eletricista de instalações industriais;
- 01 vaga para empregada doméstica nos serviços gerais;
- 03 vagas para forneiro (fundição);
- 01 vaga para mecânico de manutenção de máquinas, em geral;
- 01 vaga para mecânico de manutenção de máquina industrial.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador para atualização cadastral e análise do perfil profissional em relação à vaga pretendida. Informações por telefone são fornecidas apenas para confirmar se a oportunidade ainda está disponível.

A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

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