Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

Quem está em busca de uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho pode procurar a Casa do Trabalhador de Aquidauana, que disponibiliza, nesta quarta-feira (24), um total de 22 vagas em diferentes áreas de atuação.

As oportunidades estão divididas entre vagas locais, destinadas aos municípios de Aquidauana e Anastácio, e vagas regionais, voltadas para a zona rural e outras cidades da região. Entre os cargos oferecidos estão atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, carregador e descarregador de caminhões, garçom e vendedor porta a porta.

Nas vagas regionais, há oportunidades para campeiro na pecuária, eletricista de instalações industriais, empregada doméstica nos serviços gerais, forneiro de fundição e mecânicos de manutenção de máquinas.

De acordo com a Casa do Trabalhador, as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme a necessidade dos empregadores.

Vagas locais (Aquidauana e Anastácio)

- 02 vagas para atendente de lojas;

- 05 vagas para auxiliar de linha de produção;

- 03 vagas para carregador e descarregador de caminhões;

- 01 vaga para empacotador de carvão;

- 01 vaga para garçom;

- 01 vaga para vendedor porta a porta.



Vagas regionais (zona rural e outras cidades)

- 02 vagas para campeiro na pecuária;

- 01 vaga para eletricista de instalações industriais;

- 01 vaga para empregada doméstica nos serviços gerais;

- 03 vagas para forneiro (fundição);

- 01 vaga para mecânico de manutenção de máquinas, em geral;

- 01 vaga para mecânico de manutenção de máquina industrial.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador para atualização cadastral e análise do perfil profissional em relação à vaga pretendida. Informações por telefone são fornecidas apenas para confirmar se a oportunidade ainda está disponível.

A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.