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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quinta

Oportunidades contemplam funções no comércio, indústria, serviços e setor rural

Anibal Placêncio

Publicado em 25/06/2026 às 08:37

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Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 22 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (25) para candidatos que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades atendem tanto o município de Aquidauana e Anastácio quanto vagas regionais em áreas rurais e outras cidades.

Entre as vagas locais, há oportunidades para atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, carregador e descarregador de caminhões, empacotador de carvão, garçom e vendedor porta a porta.

Já para as vagas regionais, estão sendo ofertados postos para campeiro na pecuária, eletricista de instalações industriais, empregada doméstica nos serviços gerais, forneiro (fundição), mecânico de manutenção de máquinas em geral e mecânico de manutenção de máquina industrial.

Segundo a Casa do Trabalhador, as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme a necessidade dos empregadores.

Os interessados podem obter informações pelo telefone (67) 3241-5652. No entanto, o órgão informa que, por telefone, serão repassadas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a uma oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualização cadastral e verificação do perfil profissional. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, bairro Alto, em Aquidauana. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Confira as vagas disponíveis:

Vagas locais (Aquidauana e Anastácio)

  • 02 Atendentes de lojas;
  • 05 Auxiliares de linha de produção;
  • 03 Carregadores e descarregadores de caminhões;
  • 01 Empacotador de carvão;
  • 01 Garçom;
  • 01 Vendedor porta a porta.

Vagas regionais (rural e outras cidades)

  • 02 Campeiros na pecuária;
  • 01 Eletricista de instalações industriais;
  • 01 Empregada doméstica nos serviços gerais;
  • 03 Forneiros (fundição);
  • 01 Mecânico de manutenção de máquinas em geral;
  • 01 Mecânico de manutenção de máquina industrial.

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