Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quinta

Oportunidades contemplam funções no comércio, indústria, serviços e setor rural
Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 22 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (25) para candidatos que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades atendem tanto o município de Aquidauana e Anastácio quanto vagas regionais em áreas rurais e outras cidades.
Entre as vagas locais, há oportunidades para atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, carregador e descarregador de caminhões, empacotador de carvão, garçom e vendedor porta a porta.
Já para as vagas regionais, estão sendo ofertados postos para campeiro na pecuária, eletricista de instalações industriais, empregada doméstica nos serviços gerais, forneiro (fundição), mecânico de manutenção de máquinas em geral e mecânico de manutenção de máquina industrial.
Segundo a Casa do Trabalhador, as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme a necessidade dos empregadores.
Os interessados podem obter informações pelo telefone (67) 3241-5652. No entanto, o órgão informa que, por telefone, serão repassadas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a uma oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualização cadastral e verificação do perfil profissional. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, bairro Alto, em Aquidauana. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.
Confira as vagas disponíveis:
Vagas locais (Aquidauana e Anastácio)
Vagas regionais (rural e outras cidades)
Gestão pública
Encontro reuniu prefeito e secretariado para debates sobre inovação, comunicação e metas de desenvolvimento municipal
Luto
Filha do deputado estadual Londres Machado, ela construiu trajetória marcada pela atuação em defesa da participação feminina na política sul-mato-grossense
Descontos de até 50%
Campanha promocional se estende até domingo, reunindo ofertas imperdíveis em diversos setores para quem busca economia
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS