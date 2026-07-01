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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h

Anibal Placêncio

Publicado em 01/07/2026 às 07:42

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quarta-feira (01º), 22 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões.

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente de lojas (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (5), carregador e descarregador de caminhões (3), empacotador de carvão (1), garçom (1) e vendedor porta a porta (1).

Já para as vagas regionais, estão disponíveis postos para campeiro na pecuária (2), eletricista de instalações industriais (1), forneiro/fundição (3), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1) e mecânico de manutenção de máquina industrial (1).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e realizar a verificação do perfil conforme os requisitos da vaga.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO)

- 02 atendente de lojas
- 01 auxiliar administrativo
- 05 auxiliar de linha de produção
- 03 carregador e descarregador de caminhões
- 01 empacotador de carvão
- 01 garçom
- 01 vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

- 02 campeiro – na pecuária
- 01 eletricista de instalações industriais
- 03 forneiro (fundição)
- 01 mecânico de manutenção de máquinas, em geral
- 01 mecânico de manutenção de máquina industrial

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