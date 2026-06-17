Acessibilidade

17 de Junho de 2026 • 09:48

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego

Oportunidades locais incluem auxiliar de linha de produção e carregador de caminhões; para região, há vagas para campeiro, eletricista e mecânico industrial

Da redação

Publicado em 17/06/2026 às 08:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta quarta-feira, 17 de junho, a lista de vagas de emprego disponíveis para a região. O posto de atendimento está localizado na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto.

Para Aquidauana e Anastácio, as vagas locais são para auxiliar de linha de produção, carregador e descarregador de caminhões, empacotador de carvão, garçom, técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação e vendedor porta a porta. Ao todo, são 12 vagas locais, com destaque para cinco oportunidades de auxiliar de linha de produção e três para carregador de caminhões.

Para a zona rural e outras cidades da região, a Casa do Trabalhador oferece 11 vagas regionais para as funções de campeiro na pecuária, cozinheiro de restaurante, eletricista de instalações industriais, empregada doméstica nos serviços gerais, forneiro para fundição, mecânico de manutenção de máquina industrial e trabalhador rural. As oportunidades estão distribuídas em três vagas para campeiro, três para forneiro, e uma vaga para cada uma das demais funções.

A Casa do Trabalhador informa que as informações sobre as vagas são fornecidas por telefone, mas apenas para confirmar se a vaga de interesse do candidato ainda está disponível. Caso o trabalhador tenha interesse, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e permitir a verificação do perfil em relação à vaga desejada.

A unidade lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador.

O horário de atendimento da Casa do Trabalhador é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para contato é o 3241-5652.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Infraestrutura

Prefeitura executa serviços de tapa-buracos em ruas de Aquidauana

Acima da média

Em apenas quatro dias, Aquidauana registrou mais que o dobro da chuva esperada para junho

Dois casos em poucas horas

Acidentes envolvendo adolescentes sem capacete acendem alerta no trânsito de Aquidauana

Em intervalo de poucas horas, Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências de circunstâncias semelhantes

Gestão estratégica

Aquidauana promove 11ª Conferência Municipal de Saúde para fortalecer o SUS

Publicidade

Futebol amador

Após adiamento por conta das chuvas, grande final da 5ª Copa Aquidauana será no próximo domingo

ÚLTIMAS

Trânsito

Bombeiros removem árvore que obstruía BR-262 na zona rural de Anastácio

Queda bloqueou meia pista no km 495, próximo à ponte sobre o Córrego Acogo

Saúde

Anvisa mantém suspensão de parte dos produtos Ypê, mas libera alguns lotes

Medida continua valendo para desinfetantes, detergentes e lava-roupas fabricados antes das datas consideradas adequadas pela agência

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo