Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego

Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta quarta-feira, 17 de junho, a lista de vagas de emprego disponíveis para a região. O posto de atendimento está localizado na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto.

Para Aquidauana e Anastácio, as vagas locais são para auxiliar de linha de produção, carregador e descarregador de caminhões, empacotador de carvão, garçom, técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação e vendedor porta a porta. Ao todo, são 12 vagas locais, com destaque para cinco oportunidades de auxiliar de linha de produção e três para carregador de caminhões.

Para a zona rural e outras cidades da região, a Casa do Trabalhador oferece 11 vagas regionais para as funções de campeiro na pecuária, cozinheiro de restaurante, eletricista de instalações industriais, empregada doméstica nos serviços gerais, forneiro para fundição, mecânico de manutenção de máquina industrial e trabalhador rural. As oportunidades estão distribuídas em três vagas para campeiro, três para forneiro, e uma vaga para cada uma das demais funções.

A Casa do Trabalhador informa que as informações sobre as vagas são fornecidas por telefone, mas apenas para confirmar se a vaga de interesse do candidato ainda está disponível. Caso o trabalhador tenha interesse, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e permitir a verificação do perfil em relação à vaga desejada.

A unidade lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador.

O horário de atendimento da Casa do Trabalhador é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para contato é o 3241-5652.

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