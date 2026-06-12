Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 23 vagas de emprego

Oportunidades locais incluem atendente balconista, técnico de suporte de TI e auxiliar de linha de produção
Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta sexta-feira, 12 de junho, a lista de vagas de emprego disponíveis para a região. O posto de atendimento está localizado na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto.
Para Aquidauana e Anastácio, as vagas locais são para atendente balconista, auxiliar de linha de produção, desenvolvedor de internet na função técnica, garçom, técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação e vendedor porta a porta. Ao todo, são dez vagas locais, com destaque para cinco oportunidades de auxiliar de linha de produção.
Para a zona rural e outras cidades da região, a Casa do Trabalhador oferece 13 vagas regionais para as funções de auxiliar de cozinha, campeiro na pecuária, cozinheiro de restaurante, forneiro para fundição, trabalhador rural e empregada doméstica nos serviços gerais.
Serviço – A Casa do Trabalhador informa que as informações sobre as vagas são fornecidas por telefone, mas apenas para confirmar se a vaga de interesse do candidato ainda está disponível. Caso o trabalhador tenha interesse, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e permitir a verificação do perfil em relação à vaga desejada. A unidade lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador. O horário de atendimento da Casa do Trabalhador é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para contato é o 3241-5652.
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