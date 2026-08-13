Acessibilidade

13 de Agosto de 2026 • 14:25

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 25 vagas de emprego nesta quinta

Oportunidades contemplam vagas locais, regionais e para pessoas com deficiência; atendimento ocorre das 07h às 13h

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/08/2026 às 09:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quinta-feira (13), 25 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio, outras cidades da região e também são destinados a candidatos PCD (pessoas com deficiência).

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente balconista (02), atendente de lanchonete (01), carregador e descarregador de caminhões (08), chapeiro de lanchonete (01), fiscal de balanças (01), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), motorista de caminhão-pipa (01), pedreiro (03), supervisor de alto-forno (01) e técnico de segurança do trabalho (02).

Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), está disponível uma vaga para repositor em supermercado.

Já nas vagas regionais, há oportunidades para campeiro na pecuária (02) e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para participar de qualquer processo seletivo, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
- 02 atendentes balconistas;
- 01 atendente de lanchonete;
- 08 carregadores e descarregadores de caminhões;
- 01 chapeiro de lanchonete;
- 01 fiscal de balanças;
- 01 mecânico de manutenção de máquina industrial;
- 01 motorista de caminhão-pipa;
- 03 pedreiros;
- 01 supervisor de alto-forno;
- 02 técnicos de segurança do trabalho.

Vaga PCD
- 01 repositor em supermercado.

Vagas regionais (rural/outras cidades)
- 02 campeiros na pecuária;
- 01 oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Porta do veículo abriu

Jovem fica gravemente ferido após cair de caminhão em Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 30 vagas de emprego nesta quarta

Aquidauana 134 anos

Seminário regional discute políticas de proteção às mulheres em Aquidauana

Encontro debateu avanços e desafios no enfrentamento à violência doméstica e familiar; programação contou com palestras e debates

Meteorologia

Aquidauana terá quarta-feira de sol entre nuvens e calor à tarde

Publicidade

SAÚDE

Campanha de Multivacinação acontece nesta quarta-feira em Aquidauana

ÚLTIMAS

Educação

Nioaque utiliza avaliação para orientar ações de aprendizagem nas escolas

Primeira etapa contempla estudantes do 1º ao 5º ano e deve auxiliar escolas no planejamento pedagógico; objetivo é fortalecer a educação pública no município

Comércio exterior

Exportações de MS crescem 12,7% até julho, puxadas pela soja

Estado movimentou US$ 7,21 bilhões em vendas externas ao longo dos sete primeiros meses do ano; celulose e carne bovina também se destacam no levantamento

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo