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Oportunidade de Trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 27 vagas de emprego nesta sexta

Oportunidades locais incluem dentista, atendente de lojas e técnico de suporte de TI

Da redação

Publicado em 19/06/2026 às 08:03

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Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta sexta-feira, 19 de junho. Para Aquidauana e Anastácio, as vagas locais são para atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, carregador e descarregador de caminhões, dentista, empacotador de carvão, garçom, técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação e vendedor porta a porta. Ao todo, são 16 vagas locais, com destaque para cinco oportunidades de auxiliar de linha de produção, três para carregador de caminhões e duas para atendente de lojas. A vaga para dentista também representa uma novidade na lista divulgada.

Para a zona rural e outras cidades da região, a Casa do Trabalhador oferece 11 vagas regionais para as funções de campeiro na pecuária, cozinheiro de restaurante, eletricista de instalações industriais, empregada doméstica nos serviços gerais, forneiro para fundição, mecânico de manutenção de máquina industrial e trabalhador rural. As oportunidades estão distribuídas em três vagas para campeiro, três para forneiro, e uma vaga para cada uma das demais funções.

A Casa do Trabalhador informa que as informações sobre as vagas são fornecidas por telefone, mas apenas para confirmar se a vaga de interesse do candidato ainda está disponível. Caso o trabalhador tenha interesse, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e permitir a verificação do perfil em relação à vaga desejada.

A unidade lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador.

Serviço – O horário de atendimento da Casa do Trabalhador é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para contato é o 3241-5652. O posto de atendimento está localizado na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto.

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