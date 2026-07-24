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Mercado de trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 27 vagas de emprego nesta sexta

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades da região

Redação O Pantaneiro

Publicado em 24/07/2026 às 08:23

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana inicia esta sexta-feira (24) com 27 vagas de emprego disponíveis para candidatos que buscam uma colocação no mercado de trabalho. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo funções em Aquidauana, Anastácio e outros municípios da região.

Entre as vagas locais, há oportunidades para atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifrutigranjeiros, auxiliar de linha de produção, garçom, repositor em supermercados e técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação. Também há uma vaga exclusiva para PCD (pessoa com deficiência) na função de repositor em supermercado.

Já as vagas regionais contemplam os cargos de auxiliar de cozinha, campeiro na pecuária, cozinheiro geral, forneiro (fundição), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações e trabalhador de pecuária polivalente.

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana e Anastácio)

  • 03 atendentes do setor de frios e laticínios;
  • 03 atendentes do setor de hortifrutigranjeiros;
  • 05 auxiliares de linha de produção;
  • 01 garçom;
  • 03 repositores em supermercados;
  • 01 técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação.

Vaga PCD

  • 01 repositor em supermercado.

Vagas regionais (área rural e outras cidades)

  • 02 auxiliares de cozinha;
  • 02 campeiros na pecuária;
  • 01 cozinheiro geral;
  • 03 forneiros (fundição);
  • 01 oficial de serviços gerais na manutenção de edificações;
  • 01 trabalhador de pecuária polivalente.

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