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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 27 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais, regionais e para pessoas com deficiência; atendimento ocorre das 07h às 13h

Redação O Pantaneiro

Publicado em 18/08/2026 às 07:56

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta terça-feira (18), 27 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio, outras cidades da região e também são destinados a candidatos PCD (pessoas com deficiência).

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente balconista (02), atendente de lanchonete (01), carregador e descarregador de caminhões (08), fiscal de balanças (01), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), operador de caixa (03), pedreiro (03), repositor em supermercado (01), supervisor de alto-forno (01) e técnico de segurança do trabalho (02).

Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), está disponível uma vaga para repositor em supermercado.

Já nas vagas regionais, há oportunidades para campeiro na pecuária (02) e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para participar de qualquer processo seletivo, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

02 atendentes balconistas

01 atendente de lanchonete

08 carregadores e descarregadores de caminhões

01 fiscal de balanças

01 mecânico de manutenção de máquina industrial

03 operadores de caixa

03 pedreiros

01 repositor - em supermercados

01 supervisor de alto-forno

02 técnicos de segurança do trabalho

Vagas PCD:

01 repositor - em supermercados

Vagas regionais (rural/outras cidades)

02 campeiros - na pecuária

01 oficial de serviços gerais na manutenção de edificações

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