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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 30 vagas de emprego nesta quinta

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h

Redação O Pantaneiro

Publicado em 09/07/2026 às 08:15

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quinta-feira (09), 30 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões.

Nas vagas locais, há oportunidades para auxiliar de linha de produção (05), carregador e descarregador de caminhões (03), estoquista (01) e garçom (01).

Já para as vagas regionais, estão disponíveis postos para almoxarife (01), auxiliar de linha de produção (10), campeiro na pecuária (02), eletricista de instalações industriais (01), forneiro/fundição (03), mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (01), mecânico de manutenção de máquina industrial (01) e trabalhador de pecuária polivalente (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a vaga.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no Bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

- 05 auxiliar de linha de produção
- 03 carregador e descarregador de caminhões
- 01 estoquista
- 01 garçom

Vagas regionais (rural/outras cidades)

- 01 almoxarife
- 10 auxiliar de linha de produção
- 02 campeiro - na pecuária
- 01 eletricista de instalações industriais
- 03 forneiro (fundição)
- 01 mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
- 01 mecânico de manutenção de máquina industrial
- 01 trabalhador de pecuária polivalente

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