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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 30 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais, regionais e para pessoas com deficiência; atendimento ocorre das 07h às 13h

Redação O Pantaneiro

Publicado em 12/08/2026 às 08:15

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quarta-feira (12), 30 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio, outras cidades da região e também são destinados a candidatos PCD (pessoas com deficiência).

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente balconista (02), atendente de lanchonete (01), auxiliar de linha de produção (05), carregador e descarregador de caminhões (08), chapeiro de lanchonete (01), fiscal de balanças (01), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), motorista de caminhão-pipa (01), pedreiro (03), supervisor de alto-forno (01) e técnico de segurança do trabalho (02).

Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), está disponível uma vaga para repositor em supermercado.

Já nas vagas regionais, há oportunidades para campeiro na pecuária (02) e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para participar de qualquer processo seletivo, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

- 02 atendentes balconistas;
- 01 atendente de lanchonete;
- 05 auxiliares de linha de produção;
- 08 carregadores e descarregadores de caminhões;
- 01 chapeiro de lanchonete;
- 01 fiscal de balanças;
- 01 mecânico de manutenção de máquina industrial;
- 01 motorista de caminhão-pipa;
- 03 pedreiros;
- 01 supervisor de alto-forno;
- 02 técnicos de segurança do trabalho.

Vaga PCD

- 01 repositor em supermercado.

Vagas regionais (rural/outras cidades)

- 02 campeiros na pecuária;
- 01 oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.

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