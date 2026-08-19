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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 31 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais, regionais e para pessoas com deficiência; atendimento ocorre das 07h às 13h

Redação O Pantaneiro

Publicado em 19/08/2026 às 08:21

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quarta-feira (19), 31 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio, outras cidades da região e também são destinados a candidatos PCD (pessoas com deficiência).

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente balconista (02), atendente de lanchonete (01), auxiliar administrativo (01), auxiliar de linha de produção (05), carregador e descarregador de caminhões (08), fiscal de balanças (01), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), operador de caixa (03), pedreiro (03), repositor em supermercado (01) e supervisor de alto-forno (01).

Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), está disponível uma vaga para repositor em supermercado.

Já nas vagas regionais, há oportunidades para campeiro na pecuária (02) e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para participar de qualquer processo seletivo, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

02 atendentes balconistas

01 atendente de lanchonete

01 auxiliar administrativo

05 auxiliares de linha de produção

08 carregadores e descarregadores de caminhão

01 fiscal de balança

01 mecânico de manutenção de máquinas industriais

03 operadores de caixa

03 pedreiros

01 repositor de supermercado

01 supervisor de alto-forno

Vagas para PCD:

01 repositor de supermercado

Vagas regionais (rural/outras cidades)

02 campeiros na pecuária

01 oficial de serviços gerais na manutenção de edificações

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