Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 33 vagas de emprego nesta quarta

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 33 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (08), distribuídas entre oportunidades locais e regionais. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de experiência e escolaridade.

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Confira as oportunidades disponíveis:

Vagas locais (Aquidauana e Anastácio)

- 02 atendente balconista;

- 05 auxiliar de linha de produção;

- 03 carregador e descarregador de caminhões;

- 01 estoquista;

- 01 garçom.

Vagas regionais (zona rural e outras cidades)

- 01 almoxarife;

- 10 auxiliar de linha de produção;

- 02 campeiro na pecuária;

- 01 eletricista de instalações industriais;

- 03 forneiro (fundição);

- 01 mecânico de manutenção de máquinas agrícolas;

- 01 mecânico de manutenção de máquina industrial;

- 01 trabalhador de pecuária polivalente;

- 01 tratorista na agropecuária.