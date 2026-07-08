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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 33 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades são para Aquidauana, Anastácio e outras cidades da região

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/07/2026 às 07:50

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 33 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (08), distribuídas entre oportunidades locais e regionais. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de experiência e escolaridade.

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Confira as oportunidades disponíveis:

Vagas locais (Aquidauana e Anastácio)

- 02 atendente balconista;
- 05 auxiliar de linha de produção;
- 03 carregador e descarregador de caminhões;
- 01 estoquista;
- 01 garçom.

Vagas regionais (zona rural e outras cidades)

- 01 almoxarife;
- 10 auxiliar de linha de produção;
- 02 campeiro na pecuária;
- 01 eletricista de instalações industriais;
- 03 forneiro (fundição);
- 01 mecânico de manutenção de máquinas agrícolas;
- 01 mecânico de manutenção de máquina industrial;
- 01 trabalhador de pecuária polivalente;
- 01 tratorista na agropecuária.

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