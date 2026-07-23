Acessibilidade

23 de Julho de 2026 • 10:29

Buscar

Últimas notícias
X
Mercado de trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 37 vagas de emprego nesta quinta

Oportunidades contemplam Aquidauana, Anastácio, outras cidades e também candidatos PCD

Redação O Pantaneiro

Publicado em 23/07/2026 às 08:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quinta-feira (23), 37 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões, além de uma vaga destinada a PCD (pessoas com deficiência).

Nas vagas locais, há oportunidades para auxiliar de linha de produção (05), atendente do setor de frios e laticínios (03), atendente do setor de hortifrutigranjeiros (03), garçom (01), repositor em supermercados (03) e técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação (01).

Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), há uma vaga para repositor em supermercado.

Já nas vagas regionais, estão disponíveis postos para alimentador de linha de produção (10), auxiliar de cozinha (02), campeiro na pecuária (02), cozinheiro geral (01), forneiro/fundição (03), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01) e trabalhador de pecuária polivalente (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

  • 03 atendentes do setor de frios e laticínios;
  • 03 atendentes do setor de hortifrutigranjeiros;
  • 05 auxiliares de linha de produção;
  • 01 garçom;
  • 03 repositores em supermercados;
  • 01 técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação.

Vaga PCD

  • 01 repositor em supermercado.

Vagas regionais (rural/outras cidades)

  • 10 alimentadores de linha de produção;
  • 02 auxiliares de cozinha;
  • 02 campeiros na pecuária;
  • 01 cozinheiro geral;
  • 03 forneiros (fundição);
  • 01 oficial de serviços gerais na manutenção de edificações;
  • 01 trabalhador de pecuária polivalente.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meteorologia

Previsão aponta instabilidade e alerta para temporais em Aquidauana

Saúde

Vigilância em Saúde de Aquidauana promove capacitação no Hospital Funrural

Bairro Cidade Nova

Idoso fica gravemente ferido após ataque de cachorro em Aquidauana

Homem de 65 anos teve múltiplas lesões na face; ocorrência mobilizou equipe do Samu durante a madrugada

Mercado de trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 41 vagas de emprego nesta terça-feira

Publicidade

Meteorologia

Previsão indica terça-feira de sol e máxima de 32°C em Aquidauana

ÚLTIMAS

Bonito

MPMS denuncia dois vereadores de Bonito por suposta fraude em contrato

Promotoria aponta direcionamento em contratação sem licitação para projeto de ampliação da Câmara Municipal no valor de de R$ 136,5 mil e pede afastamento

Infraestrutura

Obras de recapeamento avançam em vias estratégicas de Nioaque

Intervenções seguem cronograma de recuperação da malha viária do município; investimento total é de R$ 1,7 milhão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo