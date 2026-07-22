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Oportunidades de trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades estão distribuídas entre vagas locais, regionais e para pessoas com deficiência

Redação O Pantaneiro

Publicado em 22/07/2026 às 07:45

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quarta-feira (22), 38 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões, além de uma vaga destinada a PCD (pessoas com deficiência).

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente do setor de frios e laticínios (03), atendente do setor de hortifrutigranjeiros (03), auxiliar de linha de produção (05), estoquista (01), garçom (01), repositor em supermercados (03) e técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação (01).

Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), há uma vaga para repositor em supermercado.

Já nas vagas regionais, estão disponíveis postos para alimentador de linha de produção (10), auxiliar de cozinha (02), campeiro na pecuária (02), cozinheiro geral (01), forneiro/fundição (03), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01) e trabalhador de pecuária polivalente (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no Bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

  • 03 atendentes do setor de frios e laticínios;
  • 03 atendentes do setor de hortifrutigranjeiros;
  • 05 auxiliares de linha de produção;
  • 01 estoquista;
  • 01 garçom;
  • 03 repositores em supermercados;
  • 01 técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação.

Vaga PCD

  • 01 repositor em supermercado.

Vagas regionais (rural/outras cidades)

  • 10 alimentadores de linha de produção;
  • 02 auxiliares de cozinha;
  • 02 campeiros na pecuária;
  • 01 cozinheiro geral;
  • 03 forneiros (fundição);
  • 01 oficial de serviços gerais na manutenção de edificações;
  • 01 trabalhador de pecuária polivalente.

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