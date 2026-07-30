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Mercado de trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 38 vagas nesta quinta-feira

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; candidatos PCD (pessoas com deficiência) também podem concorrer

Redação O Pantaneiro

Publicado em 30/07/2026 às 07:26

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quinta-feira (30), 38 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões, além de candidatos PCD (pessoas com deficiência).

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente do setor de frios e laticínios (03), atendente do setor de hortifrutigranjeiros (03), auxiliar de linha de produção (05), carregador e descarregador de caminhões (08), fiscal de balanças (01), garçom (02), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), motorista de caminhão-pipa (01), operador de pá carregadeira (01), pedreiro (03), repositor em supermercados (03) e supervisor de alto-forno (01).

Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), há uma vaga para repositor em supermercado.

Já nas vagas regionais, estão disponíveis postos para campeiro na pecuária (02), cozinheiro geral (01), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01) e trabalhador de pecuária polivalente (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

  • 03 atendentes do setor de frios e laticínios;
  • 03 atendentes do setor de hortifrutigranjeiros;
  • 05 auxiliares de linha de produção;
  • 08 carregadores e descarregadores de caminhões;
  • 01 fiscal de balanças;
  • 02 garçons;
  • 01 mecânico de manutenção de máquina industrial;
  • 01 motorista de caminhão-pipa;
  • 01 operador de pá carregadeira;
  • 03 pedreiros;
  • 03 repositores em supermercados;
  • 01 supervisor de alto-forno.

Vaga PCD

  • 01 repositor em supermercado.

Vagas regionais (rural/outras cidades)

  • 02 campeiros na pecuária;
  • 01 cozinheiro geral;
  • 01 oficial de serviços gerais na manutenção de edificações;
  • 01 trabalhador de pecuária polivalente.

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