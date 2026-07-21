Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 41 vagas de emprego nesta terça-feira

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio, zona rural e outras cidades; há, ainda, vaga destinada a PCD
A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta terça-feira (21), 41 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões, além de uma vaga destinada a PCD (pessoas com deficiência).
Nas vagas locais, há oportunidades para auxiliar de linha de produção (05), atendente balconista (01), atendente do setor de frios e laticínios (03), atendente do setor de hortifrutigranjeiros (03), carregador e descarregador de caminhões (03), estoquista (01), garçom (01), repositor em supermercados (03) e técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação (01).
Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), há uma vaga para repositor em supermercado.
Já nas vagas regionais, estão disponíveis postos para alimentador de linha de produção (10), auxiliar de cozinha (02), campeiro na pecuária (02), forneiro/fundição (03), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01) e trabalhador de pecuária polivalente (01).
De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.
As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Aos interessados, a Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.
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