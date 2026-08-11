Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 41 vagas de emprego nesta terça

A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta terça-feira (11), 41 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio, outras cidades da região e também são destinados a candidatos PCD (pessoas com deficiência).

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente balconista (02), atendente do setor de frios e laticínios (03), auxiliar de linha de produção (05), carregador e descarregador de caminhões (08), fiscal de balanças (01), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), motorista de caminhão-pipa (01), pedreiro (03), supervisor de alto-forno (01) e técnico de segurança do trabalho (02).

Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), está disponível uma vaga para repositor em supermercado.

Já nas vagas regionais, há oportunidades para alimentador de linha de produção (10), campeiro na pecuária (02) e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para participar de qualquer processo seletivo, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

- 02 atendentes balconistas;

- 03 atendentes do setor de frios e laticínios;

- 05 auxiliares de linha de produção;

- 08 carregadores e descarregadores de caminhões;

- 01 fiscal de balanças;

- 01 mecânico de manutenção de máquina industrial;

- 01 motorista de caminhão-pipa;

- 03 pedreiros;

- 01 supervisor de alto-forno;

- 02 técnicos de segurança do trabalho.

Vaga PCD

- 01 repositor em supermercado.

Vagas regionais (rural/outras cidades)

- 10 alimentadores de linha de produção;

- 02 campeiros na pecuária;

- 01 oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.