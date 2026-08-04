Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 51 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais, regionais e para pessoas com deficiência; atendimento ocorre das 07h às 13h
A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta terça-feira (04), 51 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio, outras cidades da região e também são destinados a candidatos PCD (pessoas com deficiência).
Nas vagas locais, há oportunidades para atendente balconista (02), atendente de loja (02), atendente do setor de frios e laticínios (03), atendente do setor de hortifrutigranjeiros (03), auxiliar de linha de produção (05), babá (01), carregador e descarregador de caminhões (08), empregada doméstica (01), fiscal de balanças (01), garçom (02), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), motorista de caminhão-pipa (01), motoentregador (01), operador de pá carregadeira (01), pedreiro (03) e supervisor de alto-forno (01).
Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), está disponível uma vaga para repositor em supermercado.
Já nas vagas regionais, há oportunidades para alimentador de linha de produção (10), campeiro na pecuária (02), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (01) e trabalhador de pecuária polivalente (01).
De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para participar de qualquer processo seletivo, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.
As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
Vaga PCD
Vagas regionais (rural/outras cidades)
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