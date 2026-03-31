Acessibilidade

31 de MarÃ§o de 2026 • 14:32

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece mais de 25 vagas de emprego nesta terÃ§a

Oportunidades incluem funÃ§Ãµes locais, regionais e vagas exclusivas para pessoas com deficiÃªncia; interessados devem comparecer pessoalmente ao posto para atualizar cadastro

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 31/03/2026 Ã s 09:25

Atualizado em 31/03/2026 Ã s 09:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta semana uma nova lista de vagas de emprego disponíveis para os municípios de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades regionais. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

As oportunidades para atuação na região incluem:
- Almoxarife (01 vaga)
- Atendente balconista (02 vagas)
- Auxiliar de cozinha (01 vaga)
- Auxiliar de estoque (02 vagas)
- Auxiliar de limpeza (02 vagas)
- Auxiliar de padeiro (02 vagas)
- Camareira de hotel (01 vaga)
- Carregador e descarregador de caminhões (01 vaga)
- Encarregado de estoque (01 vaga)
- Garçom (01 vaga)
- Vendedor interno (01 vaga)

Vagas para pessoas com deficiência (PcD)

O município também dispõe de vagas afirmativas para pessoas com deficiência:
- Jardineiro (01 vaga)
- Repositor de mercadorias (03 vagas)
- Trabalhador rural (01 vaga)

Vagas regionais (zona rural e outras cidades)

Para trabalhadores disponíveis para atuar em outras localidades ou na zona rural, as oportunidades são:
- Camareira de hotel (01 vaga)
- Encanador (01 vaga)
- Fiscal florestal (01 vaga)
- Alimentador de linha de produção (01 vaga)
- Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (02 vagas)
- Motorista de caminhão (01 vaga)
- Operador de máquina (01 vaga)

Veja com concorrer

A Casa do Trabalhador informa que os atendimentos por telefone são realizados exclusivamente para consultar se a vaga de interesse ainda está disponível. Para efetivar a candidatura, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e passar por verificação de perfil em relação à vaga pretendida.

A unidade está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no bairro Alto, e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

ServiÃ§os

Aquidauana leva serviÃ§os pÃºblicos em aÃ§Ã£o itinerante na Vila Pinheiro

SaÃºde

Aquidauana inicia aÃ§Ã£o itinerante para atendimento cardiovascular

Representatividade

Advogado de Aquidauana serÃ¡ novo ministro dos Povos IndÃ­genas

IndÃ­gena de Taunay se forma em Engenharia Civil pelo IFMS

Governo de MS lanÃ§a 'ColetÃ¢nea MS Alfabetiza IndÃ­gena'

Aquidauana investe R$ 2,4 milhÃµes em educaÃ§Ã£o indÃ­gena com kits, uniformes e parquinhos

SaÃºde

Dia D de vacinaÃ§Ã£o contra a gripe aplica mais de 870 doses em Aquidauana

Publicidade

Oportunidade

Semana comeÃ§a com 30 oportunidades de emprego em Aquidauana

ÃšLTIMAS

Fogo

IncÃªndio atinge residÃªncia e destrÃ³i veÃ­culo na madrugada em AnastÃ¡cio

Apesar dos danos materiais, nÃ£o houve registro de vÃ­timas. HÃ¡ suspeita de que o fogo tenha sido provocado de forma intencional

TragÃ©dia

Homem Ã© morto a facadas apÃ³s discussÃ£o no bairro Cristo Rei em AnastÃ¡cio

O crime aconteceuÂ na Ãºltima sexta-feira (27) por volta das 21h30 e Ã© investigado como homicÃ­dio doloso

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo