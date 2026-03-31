Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece mais de 25 vagas de emprego nesta terÃ§a

Oportunidades incluem funÃ§Ãµes locais, regionais e vagas exclusivas para pessoas com deficiÃªncia; interessados devem comparecer pessoalmente ao posto para atualizar cadastro
Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta semana uma nova lista de vagas de emprego disponíveis para os municípios de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades regionais. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.
As oportunidades para atuação na região incluem:
- Almoxarife (01 vaga)
- Atendente balconista (02 vagas)
- Auxiliar de cozinha (01 vaga)
- Auxiliar de estoque (02 vagas)
- Auxiliar de limpeza (02 vagas)
- Auxiliar de padeiro (02 vagas)
- Camareira de hotel (01 vaga)
- Carregador e descarregador de caminhões (01 vaga)
- Encarregado de estoque (01 vaga)
- Garçom (01 vaga)
- Vendedor interno (01 vaga)
O município também dispõe de vagas afirmativas para pessoas com deficiência:
- Jardineiro (01 vaga)
- Repositor de mercadorias (03 vagas)
- Trabalhador rural (01 vaga)
Para trabalhadores disponíveis para atuar em outras localidades ou na zona rural, as oportunidades são:
- Camareira de hotel (01 vaga)
- Encanador (01 vaga)
- Fiscal florestal (01 vaga)
- Alimentador de linha de produção (01 vaga)
- Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (02 vagas)
- Motorista de caminhão (01 vaga)
- Operador de máquina (01 vaga)
A Casa do Trabalhador informa que os atendimentos por telefone são realizados exclusivamente para consultar se a vaga de interesse ainda está disponível. Para efetivar a candidatura, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e passar por verificação de perfil em relação à vaga pretendida.
A unidade está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no bairro Alto, e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.
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