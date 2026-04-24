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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece mais de 50 vagas de emprego

Há dez vagas para alimentador de linha de produção estão entre os destaques

Da redação

Publicado em 24/04/2026 às 08:50

Atualizado em 24/04/2026 às 08:55

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Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou uma nova lista de vagas de emprego disponíveis para os municípios de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades regionais. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento conforme solicitação do empregador.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

As oportunidades para atuação na região incluem:
- Atendente de lojas (01 vaga)
- Auxiliar de estoque (01 vaga)
- Auxiliar de limpeza (02 vagas)
- Auxiliar de linha de produção (05 vagas)
- Auxiliar de padeiro (02 vagas)
- Camareira de hotel (01 vaga)
- Carregador e descarregador de caminhões (01 vaga)
- Copeira (01 vaga)
- Desenvolvedor de internet/técnico (01 vaga)
- Garçom (01 vaga)
- Vendedor porta a porta (01 vaga)

Vagas Jovem Aprendiz

O programa Jovem Aprendiz oferece 16 vagas para auxiliar de linha de produção, voltadas a jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho com capacitação e experiência profissional.

Vagas para pessoas com deficiência (PcD)

O município também dispõe de vagas afirmativas para pessoas com deficiência:
- Repositor de mercadorias (03 vagas)

Vagas regionais (zona rural e outras cidades)

Para trabalhadores disponíveis para atuar fora do município ou na zona rural, as oportunidades são:
- Almoxarife (01 vaga)
- Alimentador de linha de produção (10 vagas)
- Campeiro na pecuária (03 vagas)
- Cozinheiro geral (01 vaga)
- Fiscal florestal (01 vaga)
- Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (02 vagas)
- Motorista de caminhão (03 vagas)
- Operador de máquinas agrícolas (03 vagas)

Como concorrer

A Casa do Trabalhador informa que o atendimento por telefone é realizado exclusivamente para consultar se a vaga de interesse ainda está disponível. Para efetivar a candidatura, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e passar por verificação de perfil em relação à vaga pretendida.

A unidade está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no bairro Alto, e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

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