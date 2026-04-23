Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece mais de 50 vagas nesta quinta

Oportunidades incluem 16 vagas para jovem aprendiz, 3 para PCD e posições regionais como campeiro, caseiro e motorista de caminhão
Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou um novo quadro de vagas de emprego disponíveis para os municípios de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades regionais para a zona rural e outras cidades. Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e concorrer às posições.
As oportunidades disponíveis para a região são:
- 01 Atendente balconista
- 01 Atendente de lojas
- 01 Auxiliar de estoque
- 02 Auxiliar de limpeza
- 05 Auxiliar de linha de produção
- 02 Auxiliar de padeiro
- 01 Camareira de hotel
- 01 Carregador e descarregador de caminhões
- 01 Copeira
- 01 Desenvolvedor de internet (técnico)
- 01 Garçom
- 01 Serralheiro
- 01 Vendedor porta a porta
Vagas para Jovem Aprendiz
- 16 Auxiliar de linha de produção
Vagas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência)
- 03 Repositor de mercadorias
- 01 Almoxarife
- 10 Alimentador de linha de produção
- 03 Campeiro - na pecuária
- 02 Caseiro
- 01 Cozinheiro geral
- 01 Fiscal florestal
- 02 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
- 03 Motorista de caminhão
- 03 Operador de máquinas agrícolas
A Casa do Trabalhador informa que o contato por telefone serve apenas para verificar se a vaga de interesse ainda está disponível. Caso o trabalhador tenha interesse na oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para fazer a atualização do cadastro. No local, será feita a verificação do perfil do candidato em relação à vaga desejada.
A orientação é que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. Por isso, os interessados devem buscar o atendimento o quanto antes.
Serviço – A Casa do Trabalhador de Aquidauana fica localizada na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no bairro Alto. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para informações é o (67) 3241-5652, mas a confirmação da vaga e a efetivação do cadastro exigem a presença do candidato no posto.
A iniciativa reforça o compromisso do município com a geração de emprego e renda, conectando trabalhadores e empregadores da região.
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