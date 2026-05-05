Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece vagas em produção, hotelaria e área rural

Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou a mais recente atualização do seu quadro de vagas de emprego, com dezenas de oportunidades para profissionais de diferentes áreas. As posições abrangem funções locais (em Aquidauana e Anastácio), regionais (zona rural e outras cidades), além de vagas exclusivas para jovem aprendiz e pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto de atendimento, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no Bairro Alto, para atualizar o cadastro e ter o perfil verificado em relação à vaga desejada. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):

- 05 Auxiliar de linha de produção

- 01 Camareira de hotel

- 01 Carregador e descarregador de caminhões

- 01 Copeira

- 01 Desenvolvedor de internet (técnico)

- 01 Garçom

- 01 Vendedor porta a porta

Vagas jovem aprendiz:

- 16 Auxiliar de linha de produção

Vagas PCD (pessoas com deficiência)

- 03 Repositor de mercadorias

Vagas regionais (rural/outras cidades)

- 01 Almoxarife

- 10 Alimentador de linha de produção

- 03 Campeiro (na pecuária)

- 01 Cozinheiro geral

- 01 Fiscal florestal

- 02 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas

- 03 Motorista de caminhão

- 03 Operador de máquinas agrícolas

Veja como se candidatar

Por telefone, a Casa do Trabalhador informa apenas se a vaga de interesse ainda está disponível. Para efetivar a candidatura, o trabalhador precisa comparecer presencialmente à unidade, portando documentos pessoais (RG, CPF e carteira de trabalho, quando possível), a fim de atualizar o cadastro e passar pela verificação de perfil.

A orientação do órgão é que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador. Por isso, recomenda-se agilidade no atendimento presencial.

Contato para informações: Casa do Trabalhador de Aquidauana – (67) 3241-5652. Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, 1895 – Bairro Alto, Aquidauana. Atendimento: Segunda a sexta, das 7h às 13h.

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