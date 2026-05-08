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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece vagas para ajudante de motorista e auxiliar financeiro

Da redação

Publicado em 08/05/2026 às 08:31

Atualizado em 08/05/2026 às 08:34

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Casa do Trabalhador de Aquidauana

A Casa do Trabalhador de Aquidauana atualizou seu quadro de vagas de emprego para esta semana, com oportunidades para quem busca recolocação profissional ou primeiro emprego. As posições abrangem funções locais (em Aquidauana e Anastácio), regionais (zona rural e outras cidades) e vagas exclusivas para jovem aprendiz.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

- 05 Ajudante de motorista
- 05 Auxiliar de linha de produção
- 01 Auxiliar financeiro
- 01 Carregador e descarregador de caminhões
- 01 Copeira
- 01 Desenvolvedor de internet (técnico)
- 01 Garçom
- 01 Motorista entregador
- 01 Vendedor porta a porta

Vagas jovem aprendiz

- 16 Auxiliar de linha de produção

Vagas regionais (rural/outras cidades)

- 01 Almoxarife
- 10 Alimentador de linha de produção
- 01 Atendente de lojas
- 01 Auxiliar de cozinha
- 01 Camareira de hotel
- 05 Campeiro (na pecuária)
- 02 Cozinheiro de restaurante
- 01 Cozinheira geral
- 01 Fiscal florestal
- 02 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
- 03 Motorista de caminhão
- 03 Operador de máquinas agrícolas
- 01 Tratorista agrícola

Serviço - Os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no Bairro Alto, em Aquidauana, para atualizar o cadastro e ter o perfil verificado em relação à vaga desejada. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Por telefone, a Casa do Trabalhador informa apenas se a vaga de interesse ainda está disponível. Para efetivar a candidatura, é necessário ir ao posto presencialmente, portando documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho, quando possível. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3241-5652 e (67) 3241-8867.

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