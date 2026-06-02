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Oportunidade de Trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece vagas para auxiliar de cozinha, campeiro e forneiro

Ao todo, são oito vagas locais, sendo que cinco delas são para auxiliar de linha de produção

Da redação

Publicado em 02/06/2026 às 07:36

Atualizado em 02/06/2026 às 07:40

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Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta terça-feira, 2 de junho, a lista de vagas de emprego disponíveis para a região. O posto de atendimento está localizado na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto.

Para Aquidauana e Anastácio, há oportunidades locais para auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, carregador e descarregador de caminhões e desenvolvedor de internet na função técnica. Ao todo, são oito vagas locais, sendo que cinco delas são para auxiliar de linha de produção.

Já para a zona rural e outras cidades da região, a Casa do Trabalhador oferece vagas regionais para auxiliar de cozinha, campeiro na pecuária, cozinheiro de restaurante e forneiro para fundição. São nove vagas regionais, com destaque para três oportunidades de auxiliar de cozinha, duas de campeiro e três de forneiro.

A Casa do Trabalhador informa que as informações sobre as vagas são fornecidas por telefone, mas apenas para confirmar se a vaga de interesse do candidato ainda está disponível. Caso o trabalhador tenha interesse, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e permitir a verificação do perfil em relação à vaga desejada.

A unidade lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador. O horário de atendimento da Casa do Trabalhador é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para contato é o 3241-5652.

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