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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece vagas para balconista e mecânico

Ao todo, são 19 oportunidades distribuídas entre Aquidauana, Anastácio e região rural, incluindo vagas para trabalhador rural, doméstica e auxiliar de linha de produção

Da redação

Publicado em 10/06/2026 às 08:02

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Casa do Trabalhador de Aquidauana

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta quarta-feira, 10 de junho, a lista de vagas de emprego disponíveis para a região. O posto de atendimento está localizado na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto.

Para Aquidauana e Anastácio, as vagas locais são para atendente balconista, auxiliar de linha de produção, garçom e vendedor porta a porta. Ao todo, são quatro oportunidades na área local.

Para a zona rural e outras cidades da região, a Casa do Trabalhador oferece 15 vagas regionais para as funções de auxiliar de cozinha, campeiro na pecuária, cozinheiro de restaurante, doméstica, forneiro para fundição, mecânico de máquinas em geral e trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador informa que as informações sobre as vagas são fornecidas por telefone, mas apenas para confirmar se a vaga de interesse do candidato ainda está disponível. Caso o trabalhador tenha interesse, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e permitir a verificação do perfil em relação à vaga desejada.

A unidade lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador.

Serviço: A Casa do Trabalhador de Aquidauana está localizada na Rua Estevão Alves Correa, 1895 - Bairro Alto. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Outras informações pelos números: 3241-5652 / 3241-8867.

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