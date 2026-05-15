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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece vagas para trabalhador braçal e ajudante de motorista

Da redação

Publicado em 15/05/2026 às 08:06

Atualizado em 15/05/2026 às 08:10

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Casa do Trabalhador de Aquidauana

A Casa do Trabalhador de Aquidauana atualizou seu quadro de vagas de emprego para esta semana, com oportunidades para quem busca recolocação profissional ou primeiro emprego. As posições abrangem funções locais (em Aquidauana e Anastácio), regionais (zona rural e outras cidades) e vagas exclusivas para jovem aprendiz.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

- 01 Ajudante de motorista
- 01 Auxiliar financeiro
- 05 Auxiliar de linha de produção
- 01 Carregador e descarregador de caminhões
- 01 Copeira
- 01 Desenvolvedor de internet (técnico)
- 01 Motorista entregador
- 04 Trabalhador braçal
- 01 Vendedor porta a porta

Vagas jovem aprendiz

- 16 Auxiliar de linha de produção

Vagas regionais (rural/outras cidades)

- 03 Camareira de hotel
- 03 Campeiro (na pecuária)
- 01 Cozinheiro de restaurante

Serviço

Os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no Bairro Alto, em Aquidauana, para atualizar o cadastro e ter o perfil verificado em relação à vaga desejada. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Por telefone, a Casa do Trabalhador informa apenas se a vaga de interesse ainda está disponível. Para efetivar a candidatura, é necessário ir ao posto presencialmente, portando documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho, quando possível. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

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