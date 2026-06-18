Casa do Trabalhador de Aquidauana oferta 23 vagas em áreas industriais e rurais

Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

Quem busca uma colocação no mercado de trabalho em Aquidauana ou na região encontra nesta semana oportunidades em diferentes setores, da indústria ao campo. A Casa do Trabalhador divulgou nesta quinta-feira (18), a abertura de 23 vagas de emprego, sendo 12 para atuação em Aquidauana e Anastácio e 11 para a zona rural e outras cidades.

O perfil das contratações reflete a diversidade econômica da região. Na área local, a maior procura é por profissionais para a linha de produção, com cinco vagas abertas, seguidas por três oportunidades para carregadores e descarregadores de caminhões. Completam o quadro local uma vaga para empacotador de carvão, uma para garçom e uma para vendedor porta a porta.

No meio rural e em outras cidades, a demanda é por trabalhadores especializados. A pecuária busca três campeiros, enquanto a indústria de fundição precisa de três forneiros. O comércio e os serviços também estão na lista, com vagas para cozinheiro de restaurante, empregada doméstica, eletricista de instalações industriais, mecânico de manutenção de máquina industrial e trabalhador rural.

A unidade alerta que as oportunidades são dinâmicas e podem ser suspensas sem aviso prévio, a pedido do empregador, o que torna a busca imediata um diferencial para os trabalhadores.



Serviço – A Casa do Trabalhador, localizada na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto, orienta que o primeiro contato deve ser por telefone, no número 3241-5652, para confirmar a disponibilidade da vaga. Em seguida, o candidato precisa comparecer pessoalmente ao posto para atualizar o cadastro e ter o perfil avaliado. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

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