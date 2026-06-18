Casa do Trabalhador de Aquidauana oferta 23 vagas em áreas industriais e rurais

Cinco oportunidades para auxiliar de linha de produção e três para carregador de caminhões estão entre as vagas locais
Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro
Quem busca uma colocação no mercado de trabalho em Aquidauana ou na região encontra nesta semana oportunidades em diferentes setores, da indústria ao campo. A Casa do Trabalhador divulgou nesta quinta-feira (18), a abertura de 23 vagas de emprego, sendo 12 para atuação em Aquidauana e Anastácio e 11 para a zona rural e outras cidades.
O perfil das contratações reflete a diversidade econômica da região. Na área local, a maior procura é por profissionais para a linha de produção, com cinco vagas abertas, seguidas por três oportunidades para carregadores e descarregadores de caminhões. Completam o quadro local uma vaga para empacotador de carvão, uma para garçom e uma para vendedor porta a porta.
No meio rural e em outras cidades, a demanda é por trabalhadores especializados. A pecuária busca três campeiros, enquanto a indústria de fundição precisa de três forneiros. O comércio e os serviços também estão na lista, com vagas para cozinheiro de restaurante, empregada doméstica, eletricista de instalações industriais, mecânico de manutenção de máquina industrial e trabalhador rural.
A unidade alerta que as oportunidades são dinâmicas e podem ser suspensas sem aviso prévio, a pedido do empregador, o que torna a busca imediata um diferencial para os trabalhadores.
Serviço – A Casa do Trabalhador, localizada na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto, orienta que o primeiro contato deve ser por telefone, no número 3241-5652, para confirmar a disponibilidade da vaga. Em seguida, o candidato precisa comparecer pessoalmente ao posto para atualizar o cadastro e ter o perfil avaliado. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Semana do Meio Ambiente
Evento acontece neste fim de semana
Cidadania
Mais Social ajuda 26 mil famílias em situação de vulnerabilidade econômica
Saúde
Equipe irá avaliar eventos adversos, além dos riscos e benefícios do imunizante
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS