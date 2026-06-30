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Casa do Trabalhador de Aquidauana tem 23 vagas nesta terça-feira

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h

Anibal Placêncio

Publicado em 30/06/2026 às 08:06

Atualizado em 30/06/2026 às 08:27

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta terça-feira (30), 23 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões.

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente de lojas (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (5), carregador e descarregador de caminhões (3), empacotador de carvão (1), garçom (1) e vendedor porta a porta (1).

Já para as vagas regionais, estão disponíveis postos para campeiro na pecuária (2), eletricista de instalações industriais (1), empregada doméstica nos serviços gerais (1), forneiro (fundição) (3), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1) e mecânico de manutenção de máquina industrial (1).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e realizar a verificação do perfil conforme os requisitos da vaga.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no Bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO)

02 Atendente de lojas
01 Auxiliar administrativo
05 Auxiliar de linha de produção
03 Carregador e descarregador de caminhões
01 Empacotador de carvão
01 Garçom
01 Vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

02 Campeiro – na pecuária
01 Eletricista de instalações industriais
01 Empregada doméstica nos serviços gerais
03 Forneiro (fundição)
01 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral
01 Mecânico de manutenção de máquina industrial

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