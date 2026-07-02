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Casa do Trabalhador de Aquidauana tem 33 vagas de emprego nesta quinta

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h

O Pantaneiro

Publicado em 02/07/2026 às 08:17

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Casa do Trabalhador

A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quinta-feira (02), 33 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões.

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente de lojas (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (5), carregador e descarregador de caminhões (3), empacotador de carvão (1) e garçom (1).

Já para as vagas regionais, estão disponíveis postos para almoxarife (1), auxiliar de linha de produção (10), campeiro na pecuária (2), eletricista de instalações industriais (1), mecânico de manutenção de máquina agrícola (1), forneiro/fundição (3), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1) e mecânico de manutenção de máquina industrial (1).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e realizar a verificação do perfil conforme os requisitos da vaga.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO)

02 Atendente de lojas

01 Auxiliar administrativo

05 Auxiliar de linha de produção

03 Carregador e descarregador de caminhões

01 Empacotador de carvão

01 Garçom

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

01 Almoxarife

10 Auxiliar de linha de produção

02 Campeiro - na pecuária

01 Eletricista de instalações industriais

01 Mecânico de manutenção de máquina agrícola

03 Forneiro (fundição)

01 Mecânico de manutenção de máquinas em geral

01 Mecânico de manutenção de máquina industrial

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