Acessibilidade

03 de Julho de 2026 • 16:45

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana tem 33 vagas de emprego nesta sexta

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h

O Pantaneiro

Publicado em 03/07/2026 às 08:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta sexta-feira (03), 33 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também em outras cidades e regiões.

Nas vagas locais, há oportunidades para atendente de lojas (02), auxiliar de linha de produção (05), carregador e descarregador de caminhões (03), empacotador de carvão (01), estoquista (01) e garçom (01).

Já para as vagas regionais, estão disponíveis postos para almoxarife (01), auxiliar de linha de produção (10), campeiro na pecuária (02), eletricista de instalações industriais (01), mecânico de manutenção de máquina agrícola (01), forneiro/fundição (03), mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (01) e mecânico de manutenção de máquina industrial (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e realizar a verificação do perfil conforme os requisitos da vaga.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO)

  • 02 atendente de lojas
  • 05 auxiliar de linha de produção
  • 03 carregador e descarregador de caminhões
  • 01 empacotador de carvão
  • 01 estoquista
  • 01 garçom

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

  • 01 almoxarife
  • 10 auxiliar de linha de produção
  • 02 campeiro - na pecuária
  • 01 eletricista de instalações industriais
  • 01 mecânico de manutenção de máquina agrícola
  • 03 forneiro (fundição)
  • 01 mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
  • 01 mecânico de manutenção de máquina industrial

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Pantanal Tech MS 2026 terá número recorde de vitrines tecnológicas

Infraestrutura

Pacote de R$ 11,4 milhões leva drenagem e pavimentação a bairros de Aquidauana

OPORTUNIDADES

Casa do Trabalhador de Aquidauana tem 33 vagas de emprego nesta quinta

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h

Trio de jovens foi indiciado

Polícia Civil elucida série de furtos de cabos da rede pública em Aquidauana

Publicidade

Meteorologia

Quinta-feira amanhece com céu limpo e temperatura agradável em Aquidauana

ÚLTIMAS

Acidente

Colisão entre ônibus de trabalhadores e carreta deixa 38 feridos na BR-163

Acidente ocorreu na entrada do Núcleo Industrial Sul, em São Gabriel do Oeste, e mobilizou equipes de resgate de diferentes órgãos

Parto simbólico

Brian nasce dentro de viatura e marca Dia do Bombeiro em Ladário

Trabalho de parto evoluiu durante o deslocamento para a maternidade; militares realizaram o procedimento com segurança dentro da ambulância de resgate

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo