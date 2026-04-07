Casa do Trabalhador divulga mais de 20 vagas de emprego em Aquidauana e Anastácio

Oportunidades são para atendente, auxiliar de estoque, camareira, serralheiro, mecânico agrícola e motorista de caminhão
Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta semana um novo quadro de vagas de emprego disponíveis para os municípios de Aquidauana e Anastácio. As oportunidades abrangem diferentes níveis de qualificação e setores da economia, incluindo comércio, serviços, indústria e área rural.
Os interessados podem concorrer às seguintes posições:
- 02 Atendente balconista
- 02 Atendente do setor de frios e laticínios
- 02 Auxiliar de estoque
- 02 Auxiliar de limpeza
- 02 Auxiliar de padeiro
- 01 Camareira de hotel
- 01 Carregador e descarregador de caminhões
- 01 Garçom
- 01 Serralheiro
- 01 Vendedor interno
- 03 Repositor de mercadorias
- 01 Alimentador de linha de produção
- 02 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
- 01 Motorista de caminhão
- 01 Operador de máquina
A Casa do Trabalhador informa que o contato por telefone serve apenas para verificar se a vaga de interesse ainda está disponível. Caso o trabalhador tenha interesse na oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para fazer a atualização do cadastro, momento em que será verificado o perfil do candidato em relação à vaga desejada.
A orientação é que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. Por isso, os interessados devem buscar o atendimento o quanto antes.
Serviço - O horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Telefone para informações: (67) 3241-5652.
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