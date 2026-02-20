Casa do Trabalhador oferece 15 vagas nesta sexta-feira para Aquidauana

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou, nesta semana, uma nova lista de vagas de emprego disponíveis para trabalhadores da região. As oportunidades são para atuação local, abrangendo as cidades de Aquidauana e Anastácio, além de vagas regionais para outras localidades e a zona rural.

Ao todo, são mais de 15 vagas em diferentes áreas de atuação, com destaque para a função de auxiliar de linha de produção, que oferece cinco postos de trabalho. Os interessados devem ficar atentos aos procedimentos e prazos para concorrer às oportunidades.

Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio)

Para quem busca trabalho na região urbana das duas cidades, as oportunidades são:

- Açougueiro (01 vaga)

- Atendente balconista (01 vaga)

- Auxiliar de linha de produção (05 vagas)

- Carregador e descarregador de caminhões (01 vaga)

- Cozinheira (01 vaga)

- Farmacêutico (01 vaga)

Vagas exclusivas para PcD

A Casa do Trabalhador também dispõe de vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PcD):

- Jardineiro (01 vaga)

- Trabalhador rural (01 vaga)

Vagas Regionais (Zona Rural e Outras Cidades)

Para trabalhadores disponíveis para atuar em outras localidades ou na área rural, as vagas são:

- Auxiliar de cozinha (01 vaga)

- Garçom (03 vagas)

- Técnico de enfermagem (01 vaga)

- Trabalhador de pecuária polivalente (01 vaga)

Como concorrer

A Casa do Trabalhador alerta que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, por solicitação do empregador, sem aviso prévio.

Para mais informações, os candidatos podem ligar para o telefone (67) 3241-5652. No entanto, o atendimento por telefone serve apenas para consultar se a vaga de interesse ainda está disponível.

É obrigatório comparecer pessoalmente à unidade para efetuar a candidatura. O trabalhador deve ir até o posto para atualizar o cadastro e passar por uma verificação de perfil em relação à vaga pretendida.

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está localizada na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto. O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!