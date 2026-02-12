Casa do Trabalhador oferece 16 vagas nesta quinta-feira em Aquidauana

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza 16 vagas de emprego nesta quinta-feira (12), para oportunidades locais e regionais. O atendimento ocorre na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no Bairro Alto. Entre as vagas locais (Aquidauana/Anastácio) estão: 01 Açougueiro

05 Auxiliar de linha de produção

01 Carregador e descarregador de caminhões

01 Cozinheira

01 Farmacêutico



Para Pessoas com Deficiência (PCD), há:

01 Jardineiro

01 Trabalhador Rural

Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades) são ofertadas:

01 Auxiliar de cozinha

01 Técnico de enfermagem

01 Trabalhador de pecuária polivalente



A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga está disponível. Para concorrer, é necessário comparecer pessoalmente ao posto para atualização cadastral e verificação de perfil.



As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.



O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações pelo telefone (67) 3241-5652.