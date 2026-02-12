Casa do Trabalhador oferece 16 vagas nesta quinta-feira em Aquidauana

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza 16 vagas de emprego nesta quinta-feira (12), para oportunidades locais e regionais. O atendimento ocorre na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no Bairro Alto.
Entre as vagas locais (Aquidauana/Anastácio) estão:
01 Açougueiro
01 Atendente balconista
05 Auxiliar de linha de produção
01 Carregador e descarregador de caminhões
01 Cozinheira
01 Farmacêutico
Para Pessoas com Deficiência (PCD), há:
01 Jardineiro
01 Trabalhador Rural
Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades) são ofertadas:
01 Auxiliar de cozinha
01 Técnico de enfermagem
01 Trabalhador de pecuária polivalente
A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga está disponível. Para concorrer, é necessário comparecer pessoalmente ao posto para atualização cadastral e verificação de perfil.
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações pelo telefone (67) 3241-5652.
