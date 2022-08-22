Casa do Trabalhador oferece 17 vagas de emprego nesta terÃ§a-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza 17 vagas de emprego nesta terça-feira, 3 de março de 2026, para oportunidades locais, regionais e também destinadas a pessoas com deficiência (PcD).



Nas vagas locais (Aquidauana/Anastácio) estão abertas:



01 vaga para atendente balconista



01 vaga para atendente de lanchonete



05 vagas para auxiliar de linha de produção



01 vaga para carregador e descarregador de caminhões



01 vaga para cozinheira de restaurante



01 vaga para farmacêutico



01 vaga para vendedor interno



Para PcD, estão disponíveis:



01 vaga para jardineiro



01 vaga para trabalhador rural



Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades) são ofertadas:



01 vaga para auxiliar de cozinha



01 vaga para campeiro – na pecuária



01 vaga para trabalhador rural



A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga está disponível. Para concorrer, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação de perfil conforme a vaga pretendida.



As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para informações é (67) 3241-5652.

