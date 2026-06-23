Casa do Trabalhador oferece 25 vagas de emprego nesta terça-feira em Aquidauana

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades da região; atendimento ocorre das 07h às 13h
Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 25 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (23), contemplando oportunidades para atuação nos municípios de Aquidauana e Anastácio, além de vagas em propriedades rurais e outras cidades da região.
Entre as vagas locais, há oportunidades para atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, carregador e descarregador de caminhões, dentista, empacotador de carvão, garçom, técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação e vendedor porta a porta.
Já nas vagas regionais, estão sendo oferecidas oportunidades para campeiro na pecuária, cozinheiro de restaurante, eletricista de instalações industriais, empregada doméstica nos serviços gerais, forneiro (fundição) e mecânico de manutenção de máquina industrial. A Casa do Trabalhador ressalta que as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme a demanda dos empregadores.
Os interessados podem obter informações por telefone apenas para verificar se a vaga desejada ainda está disponível. No entanto, para concorrer às oportunidades, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualização cadastral e análise do perfil profissional em relação à vaga pretendida.
O endereço é Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Para mais informações, o telefone de contato é (67) 3241-5652.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
- 02 vagas para atendente de lojas;
- 05 vagas para auxiliar de linha de produção;
- 03 vagas para carregador e descarregador de caminhões;
- 01 vaga para dentista;
- 01 vaga para empacotador de carvão;
- 01 vaga para garçom;
- 01 vaga para técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação;
- 01 vaga para vendedor porta a porta.
Vagas regionais (zona rural e outras cidades)
- 03 vagas para campeiro na pecuária;
- 01 vaga para cozinheiro de restaurante;
- 01 vaga para eletricista de instalações industriais;
- 01 vaga para empregada doméstica nos serviços gerais;
- 03 vagas para forneiro (fundição);
- 01 vaga para mecânico de manutenção de máquina industrial.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS