Casa do Trabalhador oferece 25 vagas de emprego nesta terça-feira em Aquidauana

Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 25 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (23), contemplando oportunidades para atuação nos municípios de Aquidauana e Anastácio, além de vagas em propriedades rurais e outras cidades da região.

Entre as vagas locais, há oportunidades para atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, carregador e descarregador de caminhões, dentista, empacotador de carvão, garçom, técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação e vendedor porta a porta.

Já nas vagas regionais, estão sendo oferecidas oportunidades para campeiro na pecuária, cozinheiro de restaurante, eletricista de instalações industriais, empregada doméstica nos serviços gerais, forneiro (fundição) e mecânico de manutenção de máquina industrial. A Casa do Trabalhador ressalta que as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme a demanda dos empregadores.

Os interessados podem obter informações por telefone apenas para verificar se a vaga desejada ainda está disponível. No entanto, para concorrer às oportunidades, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualização cadastral e análise do perfil profissional em relação à vaga pretendida.

O endereço é Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Para mais informações, o telefone de contato é (67) 3241-5652.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

- 02 vagas para atendente de lojas;

- 05 vagas para auxiliar de linha de produção;

- 03 vagas para carregador e descarregador de caminhões;

- 01 vaga para dentista;

- 01 vaga para empacotador de carvão;

- 01 vaga para garçom;

- 01 vaga para técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação;

- 01 vaga para vendedor porta a porta.



Vagas regionais (zona rural e outras cidades)

- 03 vagas para campeiro na pecuária;

- 01 vaga para cozinheiro de restaurante;

- 01 vaga para eletricista de instalações industriais;

- 01 vaga para empregada doméstica nos serviços gerais;

- 03 vagas para forneiro (fundição);

- 01 vaga para mecânico de manutenção de máquina industrial.